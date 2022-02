MacGeneration ciblé par une attaque, des données compromises

Nos confrères ont été « victime d’une attaque informatique de grande ampleur », permise par l’exploitation d’une faille dans un module tiers pour pénétrer dans l’infrastructure. Le ou les pirates ont pu accéder à la base de données.

L’incident a été découvert après que plusieurs journalistes et développeurs ont été victimes de phishing. L’équipe dit avoir réalisé un audit complet, pris des mesures pour sécuriser davantage son infrastructure et isolé les serveurs atteints.

102 262 comptes ont été compromis. Dans chaque cas, le pseudo et l’email apparaissaient en clair, mais les mots de passe étaient hachés (SHA-512) et salés.

MacGeneration dit ignorer les motivations derrière cette attaque et suppose des conséquences limitées au vu des données volées. Cependant, l’équipe recommande de supprimer votre compte si vous ne l’utilisez plus, ou de changer votre mot de passe dans le cas contraire.

La CNIL a été notifiée et, en plus de l’annonce publique, tout membre disposant d’un compte actif au moins une fois au cours des douze derniers mois a reçu un email. MacGeneration a également notifié le service Have I Been Pwned? et compte déposer plainte dans les jours à venir.