Windows 11 : une très longue liste de nouveautés la build 22547.1

Les testeurs du canal Dev n’avaient eu de préversion depuis trois semaines. Ils ont découvert pourquoi hier soir : la build 22547.1 contient un tel nombre de nouveautés que l’on peut presque parler d’une deuxième édition pour le système.

Elle restaure des fonctionnalités perdues comme les dossiers dans le menu Démarrer et le glisser/déposer des documents dans les applications épinglées dans la barre.

On y trouve aussi un nouveau gestionnaire des tâches, un nouvel assistant de concentration, la possibilité d’épingler des fichiers dans Accès rapide, une plus grande intégration de OneDrive dans l’Explorateur, de nouveaux gestes tactiles, des améliorations pour Snap Layout, de nouveaux réglages pour la gestion de l’alimentation et autres.

Au vu du programme très chargé de cette préversion qui dessine clairement le futur de Windows 11, nous reviendrons plus en détails sur ces apports dans la journée.