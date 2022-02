Au Journal officiel, un bon gros digital d’honneur

L’intéressé avait été désigné « conseiller technique communication » voilà un an. Avec ce nouvel arrêté publié au Journal officiel, Yenad Mlaraha est désormais « conseiller communication digitale », toujours au cabinet de Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté.

Cette expression a donc été jugée préférable à celle de « numérique ». Ce faisant, l’arrêté de nomination adresse un bon gros digital d’honneur à la Commission d’enrichissement de la langue, qui avait plaidé pour la francisation de l’adjectif.

Sa traduction est même une obligation en application de ce décret de 1996 : « les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères (…) dans les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres, dans les correspondances et documents, de quelque nature qu'ils soient, qui émanent des services et des établissements publics de l'État ».

Au-delà de ces bisbilles linguistiques, Yenad Mlaraha est le conseiller qui avait justifié des nettoyages récents de la page Wikipédia de la ministre déléguée, déplorant des « actes de vandalismes », des « insultes » ou « des compilations d’anecdotes hostiles ».

Une pratique qui a fait bondir Wikimédia France qui rappelle que trop souvent, des organisations et personnalités « en profitent pour rédiger des articles promotionnels ou partiaux ne respectant pas les standards de la communauté ».