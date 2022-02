NVIDIA : 27 milliards de dollars de chiffre d’affaires, près de 10 milliards de bénéfice net

Le constructeur vient de dévoiler son bilan financier pour le quatrième et dernier trimestre de son année fiscale 2022 (elle est décalée par rapport à l’année civile). Les résultats sont bons avec 7,643 milliards de dollars de revenus, soit 8 % de plus sur trois mois et 53 % sur un an.

3,42 milliards proviennent de la branche gaming (+6 % sur trois mois, +37 % sur un an), contre 3,26 milliards pour la division data center (respectivement +11 et +71 %). Professional Visualization est à 643 millions de dollars, contre 125 millions pour Automotive and Robotics.

Le bénéfice net est de 3,003 milliards de dollars, soit 22 % de plus qu’au troisième trimestre et surtout le double comparé au quatrième trimestre 2021. Sur l’année complète, le bilan suit la même trajectoire : 26,914 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour 9,752 milliards de bénéfice net, en hausse de respectivement 61 et 125 %

Au premier trimestre 2023, NVIDIA enregistra une dépense exceptionnelle de 1,36 milliard de dollars suite à l’échec du rachat d’Arm. La société s’attend quoi qu’il en soit à un bon trimestre avec plus de 8 milliards de dollars de revenus espérés.