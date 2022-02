Présidentielle 2022 : un formulaire CNIL pour signaler les violations RGPD

À quelques encablures de la présidentielle, la CNIL dévoile son plan d’action pour la présidentielle. Et pour cause, « le respect des règles en matière de protection des données est devenu une question centrale dans le processus électoral et, plus généralement, dans la vie démocratique ».

La CNIL indique avoir adressé « une série de courriers aux partis politiques et candidats qui se sont officiellement déclarés afin de les sensibiliser aux enjeux de la protection des données sur les bonnes pratiques à respecter ». Elle a par ailleurs mis en ligne un formulaire permettant aux électeurs de signaler des pratiques qui seraient peu respectueuses du règlement général sur la protection des données à caractère personnel.

Cette plateforme permettra d’infliger des sanctions ou d’adresser des mises en demeure aux candidats indélicats. La CNIL promet d’ores et déjà de dresser un bilan des actions qui seront menées.