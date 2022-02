Google lance Chrome OS Flex à destination des PC et Mac

Cette version particulière du système est basée sur CloudReady, une technologie de la société Neverware, que Google avait achetée fin 2020. Elle permet l’installation de Chrome OS sur a priori n’importe quelle machine, PC ou Mac.

Flex est disponible en accès anticipé gratuit, même s’il faut remplir un formulaire pour parvenir aux instructions d’installation. Il faut disposer d’une clé USB (média d’installation) et d’un ordinateur dont les composants requis sont bien légers : un processeur x64, 4 Go de mémoire et 16 Go de stockage.

La carte graphique pourrait poser plus de difficultés, Google précisant que les GPU datant d’avant 2010 pourraient fournir une « mauvaise expérience ». Les IGP Intel GMA 500, 600, 3600 et 3650 ne sont pas pris en charge.

Notez que ce projet vise en premier lieu les vieilles machines, à qui Google espère donner une seconde vie grâce à ses bons soins. Chrome OS Flex est surtout destiné aux mondes de l'entreprise et de l'éducation, mais tout le monde peut l'essayer. En outre, son fonctionnement n'est garanti que sur une liste (assez copieuse) de machines testées et certifiées par Google, dont beaucoup de Mac.

La version finale de Chrome OS Flex est prévue pour le deuxième trimestre. D'ici là, Google continuera de proposer la version stable de CloudReady. Quand Flex sera finalisé, les utilisateurs de CloudReady y seront transférés.

Nous reviendrons bientôt plus en détails sur Chrome OS Flex.