Visual Studio 2022 reçoit sa première évolution importante

Nouvelle mouture 17.1 pour l’environnement de développement intégré. On y retrouve principalement les apports des dernières semaines dans les préversions.

La recherche indexée dans les fichiers est ainsi disponible pour tout le monde et activée par défaut. Elle permet de trouver plus rapidement des fichiers que l’ancien moteur. Elle peut être désactivée dans les options.

On trouve également de nombreuses améliorations pour Git, dont la possibilité de comparer les branches, de valider un commit ou encore d’analyser les pull requests. Une option permet en outre de sauvegarder les documents en cours chaque fois que Visual Studio passe au second plan.

On note aussi l’arrivée des Solution Filters, qui permettent de choisir quels projets à charger pour éviter celui des plus massifs à chaque fois. Les développeurs peuvent choisir notamment de ne charger que des projets individuels ou un projet avec son arbre de dépendance complet. Les filtres permettent aussi de lancer l’arbre entier pour tous les projets et de vérifier toutes les dépendances d’une traite.

Le développement de la version 17.2 est déjà commencé. Le programme est connu (et attendu) : refactoring pour C# 11, des améliorations de performances pour les données traitées localement, des corrections de bugs pour .NET MAUI (Multi-platform App UI) ou encore d’autres améliorations concernant Git.

Rappelons que Visual Studio 2022 17.0 est une version LTSC (long term servicing channel) et qu’elle bénéficie d’un support garanti de 18 mois. On peut donc refuser la mise à jour 17.1 ainsi que les prochaines évolutions pendant cette période, et ne recevoir que les correctifs de sécurité et généraux.