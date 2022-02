Windows 11 : la mise à jour fonctionnelle de février est là

Microsoft vient d’annoncer sur son blog que sa première mise à jour fonctionnelle pour Windows 11 était disponible. On peut la trouver dans Windows Update en lançant une recherche. La version du système passera alors en 22000.527.

On y retrouve une préversion de l’Amazon Appstore réservée pour l’instant aux utilisateurs des États-Unis, plusieurs améliorations de la barre des tâches, le retour de la météo dans celle-ci, l’affichage de l’horloge sur les écrans secondaires, les applications Bloc-notes et Lecteur multimédia modernisées, etc.

Nous avons pour rappel détaillé ces nouveautés dans nos colonnes :

Il s’agit pour le moment d’apports plus ou moins secondaires, en dehors de quelques modifications plus que bienvenues, dont l’horloge sur les écrans secondaires. Ces changements montrent cependant que Microsoft a été bien trop zélé dans sa quête de simplification, au point que la barre des tâches a été amputé d’un grand nombre de fonctions.

On attend donc que le programme de la version 22H2 soit dévoilé plus tard dans l’année, même si les pistes d'améliorations ne manquent pas. Le canal Dev ne devrait pas tarder à recevoir les premiers éléments du programme prévu, et on peut tabler sur un gel des apports fonctionnels à l’entrée de l’été, pour une finalisation dans les mois qui suivront et une diffusion à l’automne.