Inauguration du Campus cyber

Le Campus cyber, voulu par le président de la République en 2019, a été inauguré ce mardi 15 février, rapporte Acteurs Publics. Il réunit, dans le quartier d’affaires de la Défense, services de l’État, organismes de formation et entreprises spécialisées pour faire face à l’augmentation des cybermenaces.

Inspiré du CyberSpark de Beer Sheva, en Israël, ou encore du Skolkovo russe, le Campus cyber français occupe plus de 25 000 mètres carrés pour accueillir quelque 1 800 experts du secteur privé comme du public. Au total, une centaine d’entités seront physiquement présentes sur le campus, et de nombreux représentants de ministères :

« Le ministère des Armées y a posté 12 agents issus de 4 services : le ComCyber, la direction générale de l’armement, la DGSE et la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), notamment pour partager son expertise, mais aussi valoriser ses missions et recruter dans un secteur en manque de main-d’œuvre.

L’Intérieur y sera autrement plus présent avec près d’une centaine d’agents, afin de faciliter la collaboration entre les différents services, et notamment avec les services de renseignement : 44 postes pour la gendarmerie nationale, 36 postes pour la DGSI, 15 postes pour la direction de la police judiciaire et enfin 3 postes pour la préfecture de police de Paris. »

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) y a de son côté implanté un centre de formation, aux côtés de plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche : Inria, Mines Télécoms, Epita, ou encore le CEA. De nombreuses start-ups et grands groupes spécialisés ou non sont également représentés, comme Atos, Capgemini, Thales, Airbus, Orange Cyberdefense, Safran, la SNCF ou même Hermès.