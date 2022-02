Les thèmes prioritaires des contrôles CNIL en 2022, action coordonnée sur le cloud

La prospection commerciale, la surveillance des travailleurs en télétravail et le cloud.

Voilà les trois thèmes désignés comme prioritaires par la CNIL pour ses contrôles en 2022. Ce choix signifie en pratique qu’environ un contrôle sur trois sera concentré sur ces sujets.

« La prospection commerciale non sollicitée fait partie des irritants du quotidien des Français et est un sujet récurrent de plaintes et d’appels à la permanence téléphonique de la CNIL, c’est pourquoi elle décide d’y concentrer des moyens importants afin de s’assurer de la conformité des pratiques des acteurs concernés ».

Le télétravail, plébiscité durant la crise sanitaire, « a entraîné le développement d’outils spécifiques, parmi lesquels figurent des outils permettant aux employeurs d’assurer un suivi plus étroit des tâches et activités quotidiennes des salariés ».

Quant au cloud, c’est notamment la question du transfert des données vers des pays tiers de l’UE qui se pose.

Sur ce thème, une première action coordonnée vient d’être lancée par le Comité européen de la protection des données, organe indépendant composé de représentants des autorités nationales de protection des données.

Auprès de l’autorité de contrôle belge, on apprend que plus de 80 organisations publiques vont être contactées, « dont des institutions européennes, couvrant un large éventail de secteurs (tels que la santé, la finance, la fiscalité, l'éducation, les centrales d'achats ou les fournisseurs de services informatiques) ». La CNIL va pour sa part lancer des contrôles auprès de cinq ministères.