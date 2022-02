Salve de promos sur les forfaits mobiles : 100 Go de 4G à moins de 10 euros, 200 Go pour 12 euros

Trois des quatre opérateurs nationaux ont décidé de relancer une salve de promotions… en s'alignant plus ou moins les uns sur les autres. Dans tous les cas, les appels, SMS et MMS sont illimités.

Free Mobile est le moins cher avec 8,99 euros par mois pour 100 Go, mais attention cette offre n’est valable que pendant un an. Ensuite vous passerez sur le forfait 210 Go à 19,99 euros par mois. Vous avez 10 Go en roaming et un accès premium à l’application Free Ligue 1.

B&You propose 100 Go de 4G à 9,99 euros par mois, ou 200 Go à 11,99 euros par mois, sans engagement ni limite de durée. Attention, par défaut l’opérateur facture du hors forfait, mais il est possible de passer en débit réduit (fair use) sur simple demande dans votre espace client.

Enfin, Red by SFR est à 10 euros pour 100 Go et 12 euros pour 200 Go. L’opérateur propose la 5G en option, à 5 euros par mois dans les deux cas. Attention, il s’agit dans tous les cas d’une quantité fixe. Au-delà : « rechargement de 50 Go à 10 euros possible, 1 recharge maximum puis usage internet bloqué ».

Pour rappel, changer d’opérateur en conservant son numéro est une procédure désormais simple et rapide grâce au RIO. Votre nouvel opérateur se charge de transférer votre ancien numéro et de résilier votre ancien contrat.