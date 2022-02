Opera accepte désormais les adresses web… en emojis

Opera s’est associé à Yat pour incorporer cette fonctionnalité dans son navigateur. L’éditeur ne se prive pas pour l’occasion de clamer que « pour la première fois dans l’histoire d’internet », on peut saisir une adresse constituée uniquement de ces petits dessins si appréciés.

Chez le Norvégien, on n’hésite pas à parler de « changement majeur de paradigme ».

Yat est une entreprise spécialisée dans les NFT et qui permet aux clients d’acquérir et de posséder – façon de parler – une série d’emojis. La chanteuse Kesha affiche par exemple sur son profil Twitter l’adresse de son site officiel : 🌈🚀👽.y.at. Opera, lui, n’a plus besoin de l’extension .y.at.

Pas certain que le public perçoive l’ajout comme une révolution, mais il le trouvera peut-être amusant. Il pourrait être pratique effectivement tant que les séquences d’emojis sont courtes, mais dès quatre ou cinq pictogrammes, il sera compliqué de s’en rappeler.