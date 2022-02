Programme Polaris avec SpaceX : vers une première sortie extravéhiculaire commerciale dans l’espace

On retrouve Jared Isaacman aux commandes, le « commandant » de la mission Inspiration4, le premier vol entièrement commercial avec quatre humains à bord.

Il ne souhaite pas en rester là et annonce le programme Polaris : « jusqu’à trois missions de vols spatiaux habités qui démontreront de nouvelles technologies, mèneront des recherches approfondies et aboutiront finalement au premier vol du Starship de SpaceX avec des humains à bord ».

« La première mission, Polaris Dawn, est prévue pour au plus tôt le quatrième trimestre de cette année et sera commandée par Isaacman ». Ce dernier ajoute : « nous nous efforçons d’atteindre la plus haute orbite terrestre jamais atteinte, en plus de mener la première sortie dans l’espace commerciale au monde et de tester la communication laser Starlink ».