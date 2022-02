Ubuntu Server : Gigabyte se rapproche de Canonical pour faire certifier ses serveurs

Le fabricant explique que, « pour recevoir la certification de Canonical, les systèmes doivent répondre à un certain nombre de critères de performance et de fiabilité. Les tests garantissent la compatibilité avec le système d’exploitation Ubuntu Server pour les deux versions les plus récentes d’Ubuntu Long Term Support (LTS) ».

Les serveurs Gigabyte ainsi certifiés seront disponibles sur cette page de Canonical. Il est évidemment déjà possible d’installer Ubuntu Server sur un serveur Gigabyte, la certification apportant une caution supplémentaire de Canonical.