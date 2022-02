KDE Plasma 5.24 modernise son thème et sa gestion des fenêtres

Nouvelle mise à jour pour l’environnement, disponible depuis quelques jours, avec comme toujours de multiples nouveautés. Le plus gros changement est sans doute celui porté à la vue multitâche, qui ressemble maintenant à ce que l’on trouve sur d’autres systèmes et environnements.

La vue est en plein écran, avec une ligne de vignettes en haut représentant les bureaux et les fenêtres des applications dessous. On peut librement déplacer ces fenêtres dans un bureau ou un autre, créer un nouveau bureau, chercher une application, etc.

Côté interface, on trouve de nombreux changements. Plasma propose maintenant une sélection de couleurs d’accentuation (en plus de pouvoir en définir une personnalisée), le thème Breeze a été modernisé (l’ancien s’appelle maintenant Breeze Classic), la taille des textes a été augmentée sur les écrans de connexion, verrouillé et déconnexion, une bande orange marque sur le côté gauche les notifications critiques, etc.

Deux changements intéressants également dans la gestion des fenêtres. Les nouvelles s’ouvrent désormais au milieu de l’écran, mais retiennent leur position en cas de déplacement et de fermeture pour la fois suivante. Deuxièmement, en cas d’écrans multiples, les fenêtres retiennent celui où elles étaient affichées, y compris en cas de débranchement/branchement.

Comme toujours, on trouve des corrections de bugs, notamment plusieurs en lien avec Wayland, comme sur le glisser/déposer et la minimisation de toutes les fenêtres. Le souci du son de démarrage quand systemd est utilisé est également résolu.

Cette version 5.24 est normalement disponible sur toutes les distributions de type rolling release, comme Manjaro. Pour les distributions classiques, l’environnement de bureau n’est souvent mis à jour qu’avec la version suivante du système.