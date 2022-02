Jean-Baptiste Djebbari souhaite que les problèmes rencontrés sur SNCF Connect soient résolus « au plus vite »

Cette jeune application était censée être une solution « tout-en-un pour planifier, réserver et gérer tous vos trajets, en intégrant l’information voyageurs » selon la SNCF. Quelques jours plus tard, les retours utilisateurs étrillent de nombreux bugs et autres déboires.

« Ce que j'ai dit à la SNCF, c'est que cette transition vers l'application Connect, qui c'est vrai offre beaucoup plus de fonctionnalités à moyen terme, était nécessaire. En revanche, il y a des dysfonctionnements qu'il faut résoudre au plus vite » a commenté Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports

« Les problèmes seront résolus d'ici février - mars. On améliore l'application grâce aux retours des clients » a promis sur RTL Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF.

« Je souhaite de tout cœur que @SNCFConnect se reprenne, car moins de billets de train vendus, c'est + de voitures sur les routes. Écoutez vos designers, vos Product Managers et vos développeurs. Je suis certain qu'ils ont des choses à vous dire. Et bon courage au support client ! », a commenté pour sa part Jean-Daniel Guyot, fondateur de Capitaine Train.

« Une app et un site loupés dont personne n'avait demandé la refonte totale, avec des nouveaux paradigmes que personne n'avait demandés, sur lesquels on ne peut pas facilement commander des BILLETS DE TRAIN », constatent les graphistes @mariejulien.