Le ministère de la Justice fait déréférencer deux sites racistes de Google

Le 25 janvier, le tribunal judiciaire de Paris ordonnait le blocage des sites négationnistes Shoarnaque et Blogue-sc (pour Blogue sans concession) chez Orange, SFR, Free, Bouygues, mais aussi Colt et Sprintlink France (nos explications et les deux décisions en PDF).

Ces deux décisions rendues n’ont impliqué que les fournisseurs d’accès, non les autres intermédiaires comme les moteurs, écrivions-nous.

Le 31 janvier dernier, le ministère de la Justice a comblé ce manque. Sur la base de données Lumen qui répertorie ces demandes, on découvre qu’il a réclamé de Google le déréférencement des deux sites.

Selon nos constatations, ce déréférencement est désormais effectif. Comme Google est le seul mobilisé, les deux sites restent indexés sur d’autres moteurs comme Bing.