Mario Kart 8 va recevoir 48 anciens circuits sous forme de DLC payant

Ces anciennes courses sont remasterisées bien sûr pour l’occasion, afin de convenir au jeu Switch. Elles sont réunies dans un DLC vendu 24,99 dollars/euros par Nintendo.

La publication s’étalera sur deux ans, avec un premier lot de huit circuits prévu le 18 mars. Cinq autres lots de huit circuits seront ensuite diffusés régulièrement. À la fin, le nombre de circuits disponibles dans Mario Kart 8 aura doublé (de 48 à 96).

Dans le premier lot, on retrouvera certaines courses connues comme Choco Mountain (Mario Kart 64), Coconut Mall (Mario Kart Wii) et Tokyo Blur (Mario Kart Tour), que l'on peut voir dans la vidéo de présentation.

Celles et ceux qui seraient abonnés à la formule Pack additionnel du Switch Online recevront ces 48 circuits gratuitement. Ce Pack permet pour rappel de jouer à d’anciens titres Nintendo 64 et Megadrive, de recevoir Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise ! et quelques autres avantages.

L’abonnement est cependant deux fois plus cher : 39,99 euros par an, contre 19,99 pour la formule classique.