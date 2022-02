Nouvel échec pour la fusée Rocket d’Astra

Après avoir enchaîné les loupés, la société américaine a réussi son premier vol en novembre dernier. La joie aura été de courte durée puisque la mission d’hier s’est soldée par un nouvel échec, comme le rapporte The Verge.

« Nous avons rencontré un problème dans le vol d'aujourd'hui. Je suis profondément désolé que nous n'ayons pas pu livrer les charges utiles de nos clients. Je suis avec l'équipe qui examine les données, et nous fournirons plus d'informations dès que possible », indique Chris Kemp (fondateur et PDG d’Astra).

La NASA confirme : « une anomalie en vol a empêché la livraison des charges utiles CubeSat lors de la mission ELaNa 41 (Educational Launch of Nanosatellites) ». « Des missions comme celles-ci sont essentielles au développement de nouveaux lanceurs dans ce secteur commercial en pleine croissance », ajoute Hamilton Fernandez, un responsable de la NASA.