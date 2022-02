Wikimédia France, Communia, et la Quadrature du Net plaident pour la communication des données des scans 3D de Rodin

Wikimédia France, Communia International Association on the Public Domain, et la Quadrature du Net sont intervenues au soutien de la requête de Cosmo Wenman.

L’entrepreneur et artiste américain souhaite obtenir la communication des fichiers contenant les scans 3D du Penseur d’Auguste Rodin, outre la liste de l’ensemble des fichiers, actuellement en possession du musée Rodin.

Malgré un avis CADA favorable à la communication de ces données vues comme autant de « documents administratifs », le musée refuse.

Plusieurs arguments ont été exposés pour empêcher cette diffusion : atteinte au droit moral du musée, menace sur son modèle économique face à la « concurrence » et aux faussaires…

En dernière ligne droite, le musée a indiqué que les actuelles données n’étaient pas totalement achevées, outre qu’il ne dispose plus des DVD d’origine contenant ces précieuses informations.