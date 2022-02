Smartphones Galaxy S22 et tablettes Galaxy Tab S8 : résumé des annonces Samsung

Le fabricant a annoncé deux nouvelles séries de produits, pour un total de six références : Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, ainsi que les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra.

Le nouveau S Pen, avec « un tracé précis et d’une latence améliorée », est livré avec le Galaxy S22 Ultra (qui remplace donc la gamme Note) et l’ensemble des tablettes.

L’ensemble des smartphones Galaxy S22 dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X, de 6,1 à 6,8" suivant les modèles. Ils sont animés par un SoC Exynos 2200 (4 nm). Pour le détail des caractéristiques techniques, Samsung propose des infographies pour les S22(+) et le S22 Ultra.

Pour le détail des tablettes, c’est par là que ça se passe. Le replay de la conférence Unpacked 2022 est disponible ici.

La vente des Galaxy S22 et S22+ débutera en France le 11 mars, à partir de 859 et 1 059 euros respectivement. Pour une précommande avant cette date, une paire de Galaxy Buds Pro et un bonus de reprise de 100 euros sont proposés. Le S22 Ultra sera en vente dès le 25 février à partir de 1 259 euros, avec les mêmes « bonus » en cas de précommande.