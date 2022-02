Temps de parole : l’Arcom constate des surexpositions et des sous-représentations

Dans un examen du temps de parole des personnalités politiques pour le quatrième trimestre 2021, l’Arcom a constaté « sur C8 la surexposition de Reconquête et a demandé aux responsables de la chaîne de veiller à une meilleure application du principe de pluralisme ».

Pour CNews, l’Arcom constate « que la proportion des interventions des représentants de l’exécutif et de la France insoumise diffusées la nuit avait diminué depuis la mise en demeure prononcée par l’Autorité le 3 décembre 2021 ».

Néanmoins, « la proportion du volume horaire du bloc de l’exécutif diffusée la nuit demeurait significative sur l’ensemble du trimestre ». L’autorité relève aussi « que la répartition des temps de parole était marquée par la sous-exposition du Rassemblement national ».

L’Autorité a adressé plusieurs mises en garde : à l’encontre de France Culture « en raison de la sous-représentation du bloc de l’exécutif et de la France Insoumise, de la forte sous-représentation persistante du Rassemblement national et de la surreprésentation du Parti socialiste », à l’égard de LCI « en raison d’une proportion significative des temps de parole du pouvoir exécutif diffusée la nuit » et enfin à destination de Sud Radio « en raison d’une très forte et persistante sous-représentation du bloc de l’exécutif, ainsi qu’une sous-représentation persistante d’Europe Ecologie – Les Verts ».

Ces conclusions ont été postées le 8 février, mais sont le fruit d‘une assemblée plénière tenue le 19 janvier dernier.