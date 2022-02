L’iPhone pourra servir de terminal de paiement aux États-Unis

Apple a confirmé mardi soir ce que l’on pouvait pressentir depuis un moment : l’iPhone pourra servir de TPE dans les boutiques qui le souhaiteront. Seule condition, que l’application ait été mise à jour avec des API, disponibles depuis peu dans la bêta d’iOS 15.4.

La fonction se nomme « Tap to Pay » et nécessite au minimum un iPhone XS pour être exploitée. Une fois l’application ouverte, le client pourra approcher son téléphone, son Apple Watch ou sa carte de paiement/crédit sans contact pour payer.

« En collaboration avec les plateformes de paiement, les développeurs d'applications et les réseaux de paiement, nous faisons en sorte qu'il soit plus facile que jamais pour les entreprises de toutes les tailles – des auto-entrepreneurs aux grands détaillants – d'accepter de manière transparente les paiements sans contact et de continuer à développer leur activité », indique Apple.

Stripe est la première plateforme à avoir signé pour Tap to Pay. La fonction sera déployée aux États-Unis dans le courant de l’année. Aucune date n’a été donnée pour le reste du monde.