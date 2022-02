WhatsApp Beta pour Windows a enfin son mode sombre

Si vous utilisez WhatsApp sur Windows, vous avez deux possibilités : la version web, ou l’application officielle… qui n’est qu’une version web encapsulée, particulièrement gourmande en espace disque et en mémoire.

La société propose cependant depuis un bon moment une version bêta, disponible dans le Store de Windows pour Windows 10 et 11. Basée sur UWP, elle est native et bien plus légère que l’actuelle. Elle est aussi moins stable et réclame l'activation du service Bêta multi-appareils dans les réglages de l'application mobile.

Nous en avions parlé il y a peu et WhatsApp vient justement d’ajouter le mode sombre. Comme les applications récentes, elle prend en compte le réglage système par défaut, mais on peut la forcer en clair ou sombre.

Il n’y a pas d’autres nouveautés visibles pour le moment, mais on note une plus grande fluidité des animations, quand on déplace ou réduit la fenêtre par exemple. Les possesseurs d’écrans G-Sync et FreeSync verront la différence.