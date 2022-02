Enki : nouvelles ampoules Zigbee 3.0 et Bluetooth, fonctionnalité « Zone et Groupe » sur l’application

Leroy Merlin continue de développer sa gamme d’ampoules avec 14 nouveaux modèles dotés de formes et designs différents : « globe (grande ronde), edison (vintage allongée), flamme, ronde standard, verre ambré, verre transparent ou verre blanc ».

Elles peuvent être pilotées (intensité et température de la lumière) via Bluetooth ou Zigbee 3.0, et sont évidemment compatibles avec les box Enki (Connect) de Leroy Merlin. Les ampoules sont vendues à partir de 10,90 euros.

Dans le même temps, le constructeur annonce la fonctionnalité « Zone et Groupe » qui « permet de piloter l’ensemble des lumières d’une pièce (zone) ou d’un groupe (plusieurs ampoules dans différentes pièces) en même temps, c’est-à-dire changer par exemple l’intensité ou le type de blanc de la zone ou du groupe en même temps ». Du basique pour ce genre d'applications.