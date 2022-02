Infomaniak relève son offre gratuite à 20 Go pour l’email et 15 Go pour le stockage

Le prestataire suisse veut engranger des utilisateurs et dépasser sa masse critique pour mieux rayonner en Europe et dans le reste du monde.

À cette fin, les comptes gratuits gagnent de l’espace de stockage : le stockage des emails passe à 20 Go et celui de kDrive à 15 Go (contre seulement 3 Go il y a un an). On y trouve l’espace collaboratif pour les documents Office, la visioconférence, la synchronisation des contacts et évènements et un service de transfert (jusqu’à 50 Go).

Cette hausse concerne également les nouveaux comptes, et Infomaniak invite tout le monde à venir tester ses services.

Le Suisse met en avant la triple réplication des données, les applications kDrive pour synchroniser ses données, l’utilisation exclusive d’énergies renouvelables, la compensation à 200 % des émissions carbone, l’absence de publicités et de traitement des données personnelles, ou encore son respect de la vie privée et du RGPD.

La création du compte nécessite le prénom, le nom et le numéro de téléphone. Après quoi, on peut choisir une adresse en @ik.me, @etik.com ou @ikmail.com.