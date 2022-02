Hetzner lance Storage Box et Storage Share, pour le stockage brut et le partage de fichiers

Hetzner est une société allemande opérant dans le même domaine que Scaleway, à savoir l’hébergement de données. Elle vient de lancer deux nouvelles offres qui pourraient intéresser aussi bien le grand public que les entreprises.

La première se nomme Storage Box et permet le stockage brut de données. Les offres s’étalent de de 1 à 20 To, dans une fourchette de prix allant de 3,45 à 43,91 euros par mois.

Les prestations techniques sont les mêmes pour les quatre variantes, à l’exception du nombre de sauvegardes (snapshots) réalisées manuellement ou automatiquement : 10, 20, 30 et 40 respectivement pour les offres 1, 5, 10 et 20 To. Il n’y a pas de limites sur les transferts.

Pour le reste, tout est identique, notamment la gestion des protocoles : FTP, FTPS, SFTP, SCP, Samba/CIFS, BorgBackup, rsync via SSH, HTTPS, WebDAV ou même l’installation comme lecteur réseau. Le stockage des données se fait dans des serveurs en Allemagne ou en Finlande respectant le RGPD, insiste Hetzner.

L’autre service lancé se nomme Storage Share et fait dans la gestion de partage de fichiers. Basé sur Nextcloud, il propose une interface se voulant simple d’accès, s’ouvre dans n’importe quel navigateur, permet l’ajout/suppression des utilisateurs, prend en charge le glisser/déposer des éléments, etc.

Share sauvegarde automatiquement les données plusieurs fois par jour. Ces sauvegardes peuvent être utilisées pour restaurer un état spécifique des données. En outre, Share est compatible avec les applications Nextcloud. Les tarifs débutent à 3,90 euros par mois.