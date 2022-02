Rachat d’Arm : NVIDIA jette l’éponge, une entrée en bourse se prépare

C’est l’histoire d’une opération loupée en trois actes. En septembre 2020, NVIDIA officialise son intention de racheter ARM pour 40 milliards de dollars.

Les deux partenaires cherchent à rassurer quelques mois plus tard, mais un coup de tonnerre retentit en décembre 2021 : la FTC s'oppose à cette transaction car elle serait « susceptible de nuire à la concurrence ».

Il y a quelques semaines, la rumeur prêtait à NVIDIA l’intention d’abandonner ce rachat, ce qui est désormais confirmé : « Les parties ont convenu de résilier l'accord en raison d'importants défis réglementaires empêchant la réalisation de la transaction, malgré les efforts de bonne foi des parties ».

« Bien que nous ne soyons pas une seule entreprise, nous travaillerons en étroite collaboration avec Arm […] Je m’attends à ce qu’Arm soit l’architecture CPU la plus importante de la prochaine décennie », ajoute Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA

« Je tiens à remercier Jensen et son équipe talentueuse chez NVIDIA d’avoir essayé de réunir ces deux grandes entreprises et je leur souhaite beaucoup de succès », ajoute Masayoshi Son, fondateur et PDG de SoftBank.

Il peut d’ailleurs se réjouir car son entreprise conserve les 1,25 milliard de dollars payés par NVIDIA lors de la signature de l’accord en 2020. De son côté, NVIDIA « conserve sa licence Arm de 20 ans ».

SoiftBank prépare désormais une introduction en bourse d’Arm, qui devrait avoir lieu avant la fin de sa prochaine année fiscale qui se terminera le 31 mars 2023.