Le fisc américain renonce à la reconnaissance faciale après une tempête de critiques

L'Internal Revenue Service vient d'abandonner son projet d'exiger des Américains qu'ils se soumettent à un contrôle de reconnaissance faciale afin de pouvoir accéder à leurs comptes fiscaux en ligne, rapporte Forbes.

L'IRS a déclaré lundi qu'il « abandonnerait » l'utilisation de la société ID.me pour les nouveaux comptes « au cours des prochaines semaines » et développerait un processus d'authentification supplémentaire qui n'implique pas la reconnaissance faciale.

« L'IRS prend au sérieux la confidentialité et la sécurité des contribuables, et nous comprenons les préoccupations qui ont été soulevées », a déclaré le commissaire de l'IRS, Charles Rettig, dans un communiqué. « Tout le monde devrait se sentir à l'aise avec la manière dont ses informations personnelles sont sécurisées, et nous recherchons rapidement des options à court terme qui n'impliquent pas la reconnaissance faciale. »

Le sénateur démocrate Ron Wyden, l'un des quelque douze membres du Congrès qui avaient exhorté l'IRS à interrompre le plan, a pour sa part déclaré lundi dans un communiqué : « J'apprécie que l'administration reconnaisse que la confidentialité et la sécurité ne s'excluent pas mutuellement. Personne ne devrait être contraint de se soumettre à la reconnaissance faciale pour accéder aux services gouvernementaux essentiels. »