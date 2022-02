Gigafactory : le Français Verkor va s’installer à Dunkerque

Le spécialiste des batteries explique que « Dunkerque est le site le plus prometteur parmi les 40 sites étudiés par Verkor en France, en Espagne et en Italie ». « Jusqu'à 1 200 emplois directs et plus de 3 000 emplois indirects pourront être créés au cours de la première phase du projet », ajoute-t-elle.

Il dispose d’une superficie de plus de 150 hectares et « répondra à la demande croissante des constructeurs automobiles européens et internationaux, et à l’accélération du déploiement des véhicules électriques à hautes performances sur le continent ».

La construction de cette Gigafactory devrait débuter en 2023. La recherche et le développement resteront basés à Grenoble, où la construction du Verkor Innovation Centre (VIC) a déjà été lancée.

« La première livraison de batteries à faible teneur en carbone et à haute performance pour les véhicules électriques, prévue pour juillet 2025, sera fabriquée à Dunkerque ». Ensuite, « la capacité de production évoluera de 16 GWh en 2025 à 50 GWh en 2030 ».

