« Écosystème de la fonderie » : Intel annonce un fonds d’un milliard de dollars, SiFive répond présent

En mars dernier, le fabricant dévoilait son projet Integrated Device Manufacturer (IDM) 2.0, dont lequel on trouvait une nouvelle unité baptisée Intel Foundry Services (IFS). Le fonds dont il est question aujourd’hui est justement une collaboration entre Intel Capital et Intel Foundry Services.

Il « accordera la priorité aux investissements dans des technologies qui accélèrent le délai de mise sur le marché des clients du fondeur ». Les cibles sont larges : propriété intellectuelle, logiciels, architectures de puces et technologies de conditionnement.

Intel annonce également « des partenariats avec plusieurs sociétés alignées avec ce fonds et axées sur des inflexions stratégiques clés de l'industrie : développer des produits modulaires avec une plateforme de puces ouvertes et prendre en charge des approches de conception qui exploitent plusieurs jeux d'instructions, couvrant x86, Arm et RISC-V ».

Sans surprise, SiFive est l’un des partenaires d’Intel. La société annonce d’ailleurs la plateforme « Horse Creek » avec son cœur processeur P550 « et mis en œuvre sur la plateforme technologique Intel 4, en bonne voie pour une disponibilité en 2022 ».