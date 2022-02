United.b (Boulanger, Electro Dépôt…) veut croquer une partie de Recommerce

Le communiqué reste assez vague sur les détails : « L'opération est coordonnée par United.b (Boulanger, Electro Dépôt, Hifi, Krëfel…) aux côtés de Bouygues Telecom et de CREADEV (actionnaires restants au capital) et d'autres acteurs industriels de référence ».

« Cet adossement fait l'objet d'une négociation exclusive sous condition d'approbation de l'Autorité de la Concurrence ». Selon nos confrères de LSA, United.b prendrait 66 % du capital, les 34 % restants seraient dans les mains de Bouygues Telecom, des quatre fondateurs et des salariés.

Recommerce rappelle que son activité « consiste à racheter des équipements usagés à des particuliers et à des professionnels, à les reconditionner et à revendre des équipements reconditionnés garantis ». La société revendique 130 salariés et une présence dans huit pays. Depuis 2009, elle « a reconditionné plus de 4 millions d’équipements ».