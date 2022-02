Relier la France à Singapour : Orange participe au câble sous-marin « express »

L’opérateur fait partie du consortium SEA-ME-WE 6 (Southeast Asia-Middle East-Western Europe 6) « pour la construction d’un nouveau système sous-marin dit « express » qui reliera directement la France, depuis Marseille à Singapour ».

Orange s'occupera de la « landing party », c’est-à-dire de l’arrivée du câble à Marseille. « Cette nouvelle liaison nous permettra en outre de sécuriser notre trafic existant, et de permettre un meilleur débit vers nos localisations de l’Océan Indien », explique Jean-Luc Vuillemin, directeur des réseaux internationaux chez Orange.

L’opérateur en profite pour rappeler qu’il est « déjà présent sur de nombreux consortiums sur la route Europe-Asie via ses investissements dans SEA-ME-WE3, SEA-ME-WE4, SEA-ME-WE5, IMEXE et SAFE », mais aussi sur d’autres « projets sur le front Atlantique (AMITIE et DUNANT) et en Méditerranée (PEACE) ».