LibreOffice 7.4 supportera finalement le format WebP

Même si LibreOffice 7.3 vient juste de sortir, les plans pour la 7.4 sont déjà en cours pour une sortie à la fin de l’été, avec une bonne surprise pour les utilisateurs : le support de WebP y sera présent.

Comme le note Phoronix en effet, LibreOffice a une approche conservatrice des formats d’image, car tout ajout rend les documents nouvellement créés incomplets à l’ouverture dans d’anciennes versions de la suite. Le WebP avait été refusé dès 2017, tout comme l’AVIF après lui.

Changement de ton au sein de l’équipe, le développeur Luboš Luňák ayant publié un commit en ce sens. Cependant, pour les questions de rétrocompatibilité évoquées, WebP ne sera pas géré dans les formats ODS et ODF.

Les utilisateurs sont partagés sur ce point. Certains demandent que l’équipe reviennent sur cette décision et que WebP fasse son entrée dans les formats, ne serait-ce que par logique.

D’autres préféreraient que les images WebP soient automatiquement converties en un format plus compatible, comme le JPG ou le PNG. Et ce, quand bien même le but du WebP est justement de réduire le poids des images tout en supportant la compression sans perte.