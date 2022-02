Flutter désormais disponible pour Windows en version finale

Étape majeure pour ce kit d’outils multiplateforme dédié à la construction d’interface avec l’arrivée de la version 2.10, qui prend officiellement en compte Windows. Traduction, les éléments d’interface seront les mêmes que sur Android, iOS, Linux et le web et auront donc des correspondances.

Google dit avoir combiné un framework Dart à un moteur C++ pour sa version Windows, dans la même veine que ce qui a été fait pour Android et iOS. La société remercie également Microsoft, qui aurait largement participé à cette version. Google dit notamment avoir été impressionnée par les technologies liées à l’accessibilité.

Plusieurs outils sont mis à jour dans la foulée, dont FlutterFlow, Realm, Rive, Syncfusion et Nevercode. Selon Google, plus de 500 000 applications utilisent Flutter sur le Play Store, dont celles de BMW, ByteDance (TikTok) et les siennes propres.

De nombreux détails sont donnés dans l’annonce à l’attention des développeurs. Plusieurs exemples d’applications et d’interfaces sont donnés, et il semble que le travail ait porté ses fruits, avec des visuels respectueux de l’ergonomie générale de Windows 11.