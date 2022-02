Il y a quelques jours, une fusée Falcon 9 mettait en orbite un satellite d’observation italien : le COSMO-SkyMed Second Generation FM2.

L’entreprise a publié une vidéo d’un peu moins de cinq minutes dans laquelle on peut voir la séparation du premier étage, l’allumage du moteur du second et la libération de la coiffe ; le tout filmé à grande distance.