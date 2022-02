GTA V arrivera le 15 mars sur Xbox Series X|S et PlayStation 5, GTA VI dans les tuyaux

Les fans de Grand Theft Auto ont de quoi se réjouir. Non seulement l’actuelle version 5 va débarquer sur les consoles de dernière génération le mois prochain, mais le chapitre suivant a enfin été confirmé par Rockstar. Mieux : le travail serait bien avancé.

En attendant, les possesseurs de consoles de dernière génération vont pouvoir y reprendre GTA V. le jeu pourra grimper jusqu’en 4K et en 60 images par seconde, aura des temps de chargement plus courts, le HDR, des éléments en ray tracing, une distance de vue plus importante ou encore l’audio spatial.

Ce n’est pas tout, puisque même les véhicules seront plus rapides, une conséquence technique permise par les dernières consoles, les SSD permettant un chargement bien plus rapide des données et textures.

Le prologue pourra être sauté, le tutoriel a été rénové, une planification de carrière sera présente et le jeu sera fourni avec une grande somme d’argent du jeu pour s’y développer rapidement.

Rockstar n’a cependant pas dit combien coûterait le jeu, ni même comment se passerait la mise à jour pour les personnes l’ayant déjà. À noter que GTA Online sera lui aussi disponible le 15 mars. Son prix n'est pas connu non plus, mais on pourra le récupérer gratuitement sur PlayStation 5 pendant les trois premiers mois.