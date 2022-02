Trois nouveaux projets entrent dans l’EuroHPC JU : EPI SGA2, EUPex et EUPilot

L’EuroHPC est pour rappel une « entreprise commune pour le calcul à haute performance européen ». Elle a été lancée en septembre 2018.

Les projets European Processor Initiative (EPI SGA2), European PILOT et European Pilot for Exascale (EUPEX) en font désormais partie. Ils sont interconnectés et correspondent à « une étape importante vers une chaîne d'approvisionnement européenne davantage autonome pour les technologies numériques, et plus particulièrement le calcul haute performance ».

Dans le cadre de l’European Processor Initiative, SGA2 signifie Specific Grant Agreement 2. Il s’agit de la seconde phase du projet qui a débuté le 1er janvier 2022. Elle se place dans la continuité puisqu’il est question de poursuivre « les développements initiaux de la phase 1 sur un microprocesseur et un accélérateur européens ». L'objectif de la SGA2 est de « finaliser le développement de la première génération de microprocesseur low-power et d'accélérateurs ».

European Pilot for Exascale (EUPEX) a de son côté été lancé le 1er janvier. Sa mission est de développer « la première plateforme européenne pour le HPC, rassemblant et intégrant l'ensemble des technologies européennes ». Ce projet est coordonné par Atos, avec un budget de 40,7 millions de dollars sur quatre ans.

Enfin, l’European PILOT (Pilot using Independent, Local and Open Technologies) a commencé le 1er décembre 2021. Ce projet travaille « sur la conception d'un accélérateur européen ». Il est coordonné par le Barcelona Supercomputing Center, avec un budget de 30 millions d’euros sur 42 mois.