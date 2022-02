Très haut débit : la subvention pour les technos alternatives à la fibre va passer à 300 euros

Depuis maintenant plusieurs années, le gouvernement propose 150 euros d’aide à ceux qui n’ont pas accès à la fibre et qui veulent utiliser une autre technologie pour profiter du THD (c’est-à-dire au moins 30 Mb/s en téléchargement). Cela concerne notamment la 4G et la 5G fixes, le THD radio et le satellite.

« Le montant de cette subvention sera doublé au 1er avril, passant à 300 € pour les offres d’internet à très haut débit et ira jusqu'à 600 € sous conditions de ressources », explique le secrétariat d’État chargé de la transition numérique.

Cédric O annonce aussi « une politique ambitieuse d’inclusion numérique à destination les 13 millions de personnes éloignées du numérique. Il s’agit de leur donner les moyens de s’approprier les outils numériques afin qu’ils puissent exercer pleinement leur vie sociale, économique et citoyenne, et se saisir des opportunités qu’offre la transition numérique ».

Le Gouvernement annonce ainsi avoir « mobilisé un budget de 250 millions d’euros sur deux ans (contre 350 000 euros par an auparavant) pour recruter, former, salarier et équiper plus de 4 000 Conseillers numériques France Service sur tout le territoire ».

« Aujourd’hui, 2 000 conseillers numériques, soit la moitié d’entre eux, ont désormais pris leur poste au sein de diverses structures publiques et privées. Plus de 2 000 autres conseillers numériques sont en cours de recrutement ou de formation, et arriveront sur le terrain d’ici le mois de juin », ajoute le secrétariat d’État.