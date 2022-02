LogMeIn devient GoTo, le départ de LastPass toujours prévu

L’entreprise change de nom pour mieux refléter ses activités. Son produit le plus populaire, GoToMeeting, a connu durant la crise sanitaire une envolée de ses utilisateurs, désormais 300 millions selon l’entreprise (50 pour Webinar et 5 pour Training).

Un nouveau logiciel va également être lancé. Baptisé GoTo Resolve, il s’agit d’une plateforme de gestion de tickets de support s’intégrant bien sûr avec le reste de la gamme. Un palier freemium est prévu.

Pour celles et ceux qui s’en inquiéteraient, la séparation avec LastPass est toujours prévue. Annoncée mi-décembre, elle vise à rendre son autonomie à la société rachetée quelques années auparavant. LastPass prévoit une forte croissance et annonce de nombreux changements cette année, dont une interface remaniée (il serait temps) et des authentifications unique (SSO) et multifacteur (MFA).