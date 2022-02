Amazon : 469,8 milliards de revenus, 33,4 milliards de bénéfice net, hausse de Prime aux États-Unis

Le géant américain revendique un chiffre d’affaires de 137,412 milliards de dollars sur le trimestre et de 469,822 milliards sur l’année 2021.

Le bénéfice net est respectivement de 14,3 et 33,4 milliards de dollars. Le bénéfice du quatrième trimestre comprend un gain avant impôt de 11,8 milliards de dollars lié à la vente de sa participation dans Rivian Automotive.

Les revenus se divisent en deux catégories : la vente de produits et de services, la première est toujours un peu plus importante que la seconde. La branche cloud AWS enregistre un chiffre d’affaires de 17,780 milliards de dollars, contre 12,742 milliards un an auparavant, avec un résultat d’exploitation de 5,293 milliards de dollars.

Le gros des ventes est toujours réalisé aux États-Unis avec 82,360 milliards de dollars, contre 37,272 milliards pour le reste du monde… Mais dans les deux cas le résultat d’exploitation est dans le rouge : 206 millions et 1,627 milliard respectivement.

Amazon annonce également que son abonnement Prime augmentera aux États-Unis : l’abonnement mensuel passera de 12,99 à 14,99 dollars, l’annuel de 119 à 139 dollars. Les nouveaux clients seront concernés dès le 18 février, les anciens à partir du 25 mars. La précédente hausse datait de 2018.

Il n’est pour le moment rien précisé concernant la France. Pour faire passer la pilule outre-Atlantique, Amazon explique avoir enrichi son service au cours des dernières années… d’autres pays pourraient donc suivre prochainement.

Cette nuit, l’action a augmenté de 14 %.