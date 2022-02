Windows 11 : le nouveau Lecteur multimédia disponible dans le canal Beta

Mi-novembre, les testeurs Insiders pouvaient tester le nouveau Lecteur dans le canal Dev. L’application reprenait presque le nom de l’ancien Windows Media Player, en lui assurant un remplacement en grande pompe, de même qu’à Groove. Elle est maintenant disponible aussi dans le canal Beta, plus fiable.

Le design est adapté à Windows 11, avec support du thème sombre entre autres. On retrouve toutes les fonctions de l’ancien Player et de Groove, notamment tout ce qui touche à la gestion d’une médiathèque locale, avec surveillance des dossiers spécifiés, modification des métadonnées, etc.

Rappelons que n’importe qui peut basculer en Insider, que ce soit en canal Dev ou Beta (via Paramètres > Windows Update). Nous ne recommandons cependant pas cette opération sur une machine utilisée au quotidien ou de production, car ces préversions contiennent des bugs et entraînent parfois des incompatibilités.