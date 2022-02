Snap enregistre pour la première fois un bénéfice, l’action grimpe de 59 %

Sur le quatrième trimestre de son année 2021, la société revendique 1,297 milliard de dollars de revenus, soit 42 % de plus en un an. Elle affiche aussi un bénéfice net de 22,550 millions de dollars, contre des pertes de 113,099 millions de dollars un an auparavant. Snap est « sauvée » ce trimestre par les 63 millions de dollars de la ligne « Other income », dont le détail n’est pas donné.

Sur l’année, Snap a un chiffre d’affaires de 4,1 milliards de dollars, contre 2,5 milliards en 2020. Elle reste par contre dans le rouge avec une perte de 487,955 millions de dollars.

Snapchat affirme avoir 319 millions d’utilisateurs actifs par jour, 20 % de plus que l’année dernière.

En bourse, cette annonce a eu l’effet d’une petite bombe puisque le cours de l’action a grimpé de 59 % dans la séance d’après clôture. Elle est passée de 24,50 à plus de 39 dollars.