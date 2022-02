Starlink Premium : 150 à 500 Mb/s et 20 à 40 ms de latence pour 500 dollars par mois

En plus de son offre basique, SpaceX propose une version haut de gamme avec « une bande passante adéquate pour les opérations commerciales, même pendant les périodes d’utilisation maximale du réseau, grâce à une attribution de débit de traitement plus élevée ».

Ainsi, les clients « peuvent s’attendre à des vitesses de téléchargement de 150 à 500 Mb/s et une latence de 20 à 40 ms », contre 100 à 200 Mb/s avec l’offre de base. La latence est la même dans les deux cas et dépend principalement de la distance séparant les satellites des utilisateurs.

L’abonnement mensuel est beaucoup plus cher : 500 dollars pour l’abonnement Premium, contre 99 dollars pour le basique. Le prix du kit (avec la parabole) n’est pas du tout le même non plus : 2 500 dollars pour Premium au lieu de 500 dollars, précise Mashable. De plus amples détails sont disponibles sur cette page.