La Commission européenne présente une nouvelle stratégie de normalisation et détaille les enjeux

Elle commence par rappeler que « les normes donnent l'assurance qu'un bien ou un service est adapté à l'utilisation prévue, qu'il est sûr et qu'il ne portera préjudice ni aux personnes ni à l'environnement. Le respect de normes harmonisées garantit que les produits concernés sont conformes à la législation de l'UE ».

De plus, les « les normes de l'UE sont synonymes de qualité dans le monde entier » et, pour que l’Union « puisse continuer à jouer son rôle d'instance normalisatrice à l'échelle mondiale, il est essentiel qu'elle exerce une forte influence sur les activités mondiales de normalisation et qu'elle prenne la direction des travaux dans les principales enceintes et institutions internationales ».

La Commission ajoute que cette nouvelle stratégie « vise à renforcer la compétitivité de l'UE à l'échelle mondiale, à favoriser l'émergence d'une économie résiliente, verte et numérique et à ancrer les valeurs démocratiques dans les applications technologiques ».

L’écologie, au sens large du terme, est au cœur des préoccupations : « Les ambitions de l'UE concernant une économie circulaire, résiliente et neutre pour le climat resteront lettre morte en l'absence de normes européennes ».

Cinq axes d’action sont mis en avant :

Anticiper et hiérarchiser les besoins en matière de normalisation dans les domaines stratégiques et y répondre

Améliorer la gouvernance et l'intégrité du système européen de normalisation

Renforcer le rôle de premier plan de l'Europe en matière de normes mondiales

Stimuler l'innovation

Faciliter le changement de génération chez les experts en normalisation

Pour plus de détails sur la stratégie européenne, une foire aux questions est disponible par ici.