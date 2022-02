Les PowerToys 0.55(.1) ajoutent deux extensions à l’Explorateur et un utilitaire pour la souris

Microsoft continue d’enrichir petit à petit ses PowerToys nouvelle formule. Une version 0.55 est sortie il y a quelques jours avec plusieurs ajouts intéressants, ainsi qu’une 0.55.1 hier soir pour en gommer plusieurs soucis de jeunesse.

On trouve d’abord deux extensions pour l’Explorateur. La première permet d’abord de voir le contenu de fichiers liés au développement logiciel dans le panneau de prévisualisation. 150 formats sont gérés actuellement. La seconde fait la même chose avec les fichiers STL, courants en modélisation 3D.

Vient ensuite l’utilitaire pour la souris. En plus de l’excellente fonction permettant de retrouver le curseur en appuyant deux fois sur Ctrl gauche, Microsoft ajoute les réticules. Une fois actives dans les paramètres, on les appelle via la combinaison Ctrl + Alt + P (modifiable). Le curseur de la souris se retrouve alors au centre d’une cible perpendiculaire rouge permettant de ne jamais en perdre la trace. Il s’agit d’un ajout dédié aux personnes souffrant de handicaps visuels.

Pour rappel, les PowerToys ne peuvent être installés que sur Windows 10 et 11 en 64 bits.