LibreOffice 7.3 s’enrichit encore et se veut la suite bureautique la plus interopérable

Nouvelle version majeure semestrielle pour LibreOffice, avec à son bord plusieurs améliorations importantes.

Il est par exemple possible désormais d’ajouter des liens hypertextes dans les éléments graphiques (comme de simples formes), les textes déplacés s’affichent en vert pour plus de lisibilité, on peut ajouter/supprimer des colonnes ou lignes avant ou après la case où est fait le clic droit, le filtrage dans Calc peut se faire par couleur, le comportements des puces a été modifié dans Impress, on peut ajouter des codes-barres, etc.

La Document Foundation annonce également que tout ce qui touche à la compatibilité avec les documents Office a encore été amélioré, et que LibreOffice est à ce jour la suite la plus interopérable. Comprendre qu’elle peut pratiquement tout ouvrir, y compris de vieux formats, tout en insistant sur ODF (OpenDocument Format), qui se veut plus robuste et sécurisé.

LibreOffice 7.3 est en outre la première version de la suite à prendre officiellement en charge les puces Apple Silicon et donc à ne plus avoir besoin de Rosetta sur les Mac M1 (et ses variantes). Pas de binaire universel ici, la page de téléchargements propose les deux versions séparées, Intel et Apple Silicon.