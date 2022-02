NordVPN et Surfshark fusionnent « pour devenir une puissance mondiale »

Bien que les détails de la transaction ne soient pas publiés, l'accord de fusion fait suite à des mois de négociations entre les deux sociétés qui avaient commencé à la mi-2021, selon un communiqué de presse conjoint publié par Surfshark et Nord Security, la société mère de NordVPN.

Il précise que « Nord Security et Surfshark continueront à fonctionner de manière autonome, en s'appuyant sur des infrastructures et des feuilles de route de produits distinctes ».

Surfshark et NordVPN étaient jusque-là rivaux sur le marché ultra-concurrentiel des VPN, analyse C|Net, mais s'associent désormais pour « consolider les offres des deux sociétés sur différents segments de marché et diversifier la portée géographique ».

Cette fusion met aussi en évidence la tendance continue à la consolidation dans l'industrie VPN, dont de plus en plus de marques se retrouvent sous l'égide de seulement trois grandes entreprises – Kape Technologies, Tesonet et Ziff Davis –, « ce qui rend plus important que jamais de comprendre quelles entités contrôlent en fin de compte les politiques de partage de données et de confidentialité qui sous-tendent les VPN ».