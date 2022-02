Western Digital SN770 : des SSD M.2 PCIe 4.0 jusqu’à 5,15 Go/s

Le fabricant annonce des débits entre 4 et 5,15 Go/s en lecture et entre 2 et 4,9 Go/s en écriture, en fonction de la capacité comme toujours (les 1 et 2 To sont les plus rapides).

L’endurance est de 200 TBW pour le 250 Go, 300 pour le 500 Go, 600 pour le 1 To et enfin 1 200 pour le 2 To. Tous les détails techniques se trouvent par ici.

Les nouveaux venus se placent donc en dessous des SN850 qui occupent le haut du panier avec des débits pouvant atteindre 7 Go/s. L’endurance est la même que sur les SN770.

Les tarifs annoncés par Western Digital sont de 71,99 euros pour 250 Go, 106,99 euros pour 500 Go, 181,99 euros pour 1 To et enfin 434,99 euros pour 2 To… Ils sont donc très proches des SN850 puisque le modèle de 500 Go est à 8 euros de plus, contre 14 euros pour celui de 1 To.

Enfin il s’agit des prix affichés par Western Digital sur son site. Les revendeurs proposent les SSD SN770 moins chers : 84,95 euros pour 500 Go, 159,95 euros pour 1 To et 329,95 euros pour 2 To chez Materiel.net par exemple.