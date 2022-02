Chrome 98 : meilleur affichage des emojis, tests version 100 et failles critiques corrigées

Nouvelle mouture pour le navigateur de Chrome, avec à son bord des nouveautés visibles et d’autres moins.

La plus « importante » est l’arrivée des polices COLRv1 Color Gradient Vector, ou plus simplement COLRv1. Cette évolution de COLRv0 améliore les capacités expressives (dégradés, transformations, compositions…), supporte les variations OpenType et une meilleure compression pour des polices plus légères.

Google prend l’exemple de la police Noto Color Emoji, dont la version bitmap pèse 9 Mo, contre 1,85 Mo pour COLRv1 après une compression WOFF2. Surtout, le rendu serait bien meilleur, notamment lorsque l’on zoome sur les emojis ou éléments graphiques. En clair, Google milite pour passer au vectoriel, ce qui avait par exemple été fait par Telegram pour ses emojis et stickers animés.

Chez Mozilla, on apprécie l’idée. Chez Apple, beaucoup moins. L’équipe derrière WebKit et Core Text a détaillé son opposition à ce nouveau format, qui réinventerait la roue selon elle, n’apporterait pas tant de bénéfices face à OT-SVG, augmenterait la taille des binaires, de la surface d’attaque et la maintenance.

On note plusieurs nouveautés cachées derrière des flags. Avec chrome://flags/#privacy-review , on peut par exemple tester un guide de vie privée destiné à faire le tour des paramètres de sécurité et de vie privée dans le navigateur. Le flag #lightweight-reactions-android permet pour sa part d’ajouter des emojis aux captures réalisées sur Android.

Précisons que les développeurs web peuvent maintenant forcer Chrome pour Android à rendre la version claire de leur site. Jusqu’à présent, Android basculait les sites clairs en sombre quand un thème sombre avait été défini pour le système par l’utilisateur. Une conversion automatique qui entraînait parfois des incohérences graphiques.

Les développeurs ont d’ailleurs droit à une flopée d’améliorations, par exemple avec l’accès en pleine page de l’arbre d’accessibilité. Les changements dans l’onglet dédié sont plus précis, on peut définir un Timeout plus long dans le Recorder (pour toutes les étapes ou une étape spécifique), on peut s’assurer que les pages peuvent être mises en cache avec un nouvel onglet dédié, etc.

Pour les aider à se préparer à Chrome 100, un flag #force-major-version-to-100 permet de tester le comportement de leurs tests. Pour rappel, une version 100 pourrait être vue comme une version 00, entraînant de nombreux problèmes potentiels.

Enfin, Chrome 98 colmate 19 vulnérabilités, dont 8 critiques.